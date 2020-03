Tchad : cette anecdote sur Pape Diouf à Abéché

Le père de Pape Diouf voulait initialement l'appeler Mababa, mais il se trouvait en poste à N'Djamena lorsque son fils est né le 18 décembre 1851 à Abéché. C'est donc l'employé de maison qui a déclaré la naissance à la mairie d'Abéché. Devant le registre, il a écrit "Pape Diouf"."Je porte le prénom du père de mon père. Du moins, c'est comme cela qu'il voulait m'appeler. Le prénom de mon grand-père c'est Mababa. C'est le prénom que mon père m'a donné quand je suis né. Mais mon père étant en dehors du district pour des raisons professionnelles, c'est notre employé de maison qui a déclaré ma naissance à la mairie d'Abéché, au Tchad", a expliqué Pape Diouf dans son livre "C'est bien plus qu'un jeu"."Quand il s'est trouvé devant le registre et qu'on lui a demandé mon nom, il a seulement dit "Pape Diouf", et c'est resté. Le vrai prénom, c'était Papa Mababa Diouf. Quand on porte le nom de son grand-père, au Sénégal, il y a toujours Papa, en signe de respect. Ensuite, dans notre langue, Papa devient naturellement Pape", a-t-il ajouté.L'ancien président du club de l'Olympique de Marseille (2005-2009) est décédé mardi à l'âge de 68 ans à Dakar après avoir été infecté par la pandémie du COVID-19.