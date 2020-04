Tchad : "cette pandémie aura de graves conséquences sur l'économie"

À l'occasion de la célébration du 7ème anniversaire de sa création, le président du Parti du peuple pour le changement démocratique (PPCD), Abdramane Mahamat Abba, a fait un point de presse ce mercredi 8 avril 2020 au siège dudit parti sur la situation du Covid-19 et la lutte contre le terrorisme de Boko Haram.



Le parti a tenu à informer et sensibiliser l'opinion publique, en particulier les jeunes, sur la situation du Covid-19 au Tchad. Il a estimé que la lutte contre le terrorisme de Boko Haram est un aspect positif du chef de l'État en faveur de la population.



Après avoir souligné le rôle crucial que joue son parti en faveur de la jeunesse, le président du PPCD a déclaré que "depuis le début de l'année 2020, plus de 700.000 personnes sont contaminées dans le monde parmi lesquelles on enregistre (plus) de 70.000 décès."



Il a rappelé qu'à ce jour, le Tchad compte 10 cas positifs.



Selon Abdramane Mahamat Abba, "cette pandémie du Covid-19 aura de graves conséquences sur l'économie de notre pays et cette crise économique aura des répercutions directes sur les populations les plus démunis", en plus de "créer aussi du chômage aux jeunes."



Le président du parti a affirmé que le PPCD "soutien vivement le chef de l'État dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram."



"Le chef de l'État a pris le bâton de commandement et est descendu sur le terrain pour traquer ces terroriste hors du territoire national. Actuellement ces terroristes se trouvent en territoires nigériens et nigérians", a dit Abdramane Mahamat Abba.



Il a appelé le peuple tchadien à prendre conscience de la gravité du Covid-19, ainsi que des forces du mal, les terroristes qui endeuillent chaque jour des familles dans le monde.