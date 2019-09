Tchad : "chacun doit faire des canalisations afin d'empêcher les inondations"

L'association des usagers du service public, de l'eau et de l'énergie (AUSPEE) a lancé officiellement ce lundi matin ses activités dans la salle de conférence Kelou Bital Diguel à la maison de la femme. Elle a pour objectif de défendre et de promouvoir les intérêts des usagers de l'eau et de l'énergie dans l'ensemble du pays.



Le président de l'association, Djida Djimi Amine a indiqué que "l'eau est source de vie et l'énergie est un secteur de première importance. Elle joue un rôle essentiel dans le développement économique et social. Il n'y a pas de développement possible et de lutte contre la pauvreté sans un approvisionnement fiable et durable en énergie."



D'après lui, "depuis plusieurs années, notre pays utilise des centrales thermiques diesel pour son alimentation électrique mais cela cause d'énormes problèmes : panne des groupes, pollution de l'air, durée de vie moins élevée et insuffisance d'énergie. Il est donc nécessaire et aussi plus que temps de nous orienter vers d'autres énergies propres communément appelées des énergies renouvelables : pas de pollution de l'air leurs durées de vie plus élevée Satisfaction d'énergie".