Tchad : chaleur dans les régions du Centre et du Nord au cours des 24 prochaines heures (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne de l’Agence Nationale de la Métrologie (ANAM), au cours de la journée du samedi 25 mai 2024, la visibilité a été réduite par la poussière dans la province du Borkou, le Kanem, les deux Ennedi, le Wadi-Fira et localement la ville de N’Djamena.



Cependant, les nuages à caractères pluvio-orageux ont été observés dans les deux Logone, les deux Mayo-Kebbi, la Tandjilé et le Guéra. Ailleurs, l’atmosphère n’est pas perturbée. Le Front-Intertropical (FIT) a ondulé autour de 14ème degré de latitude Nord, suivant l’axe Mamdi_Haraze-Djambo_Mabrone.



Les vents dominants d’intensité faible à modérée dans les basses couches sont de direction Nord-Est au Nord et au Centre du pays avec des vitesses moyennes de 30 km/h au Nord, 20 km/h au Centre et de 12 km/h au Sud du pays.



Evolution du temps pour les prochaines 24 heures

Pendant la nuit jusqu’au petit matin, la poussière persistera dans la province du Borkou, le Kanem et localement la ville de N’Djamena.



Dans l’après-midi jusqu’à la nuit, les manifestations des cellules orageuses probables seront observées dans les deux Logone, les deux Mayo-Kebbi, le Ouaddaï, le Sila, le Salamat, le Batha, le Guéra, la Tandjilé, le Lac, le Kanem le Chari-Baguirmi et la Commune de Ndjamena.



La chaleur sera ressentie dans les régions du Centre et du Nord. Le Front-Intertropical (FIT) oscillera entre le 13ème et 15ème degré de latitude Nord suivant l’axe Nokou_Kouba Oulanga_Adré.



Les vents dominants d’intensité faible à modérée dans les basses couches seront de direction Nord-Est au Nord et Centre du pays avec des vitesses moyennes de 28 km/h au Nord, 24 km/h au Centre et de 10 km/h au Sud du pays.



Les températures maximales prévues 16 heures, pour la journée du 26 mai 2024 seront en baisse par rapport qu’à celles d’aujourd’hui pour la plupart des villes du pays. Ainsi, la ville la plus chaude sera Faya avec un pic de 44°C. Tandis qu’à N’Djamena, Bol, Mao et Ati, il fera 42°C. Enfin, il fera 35°C à Pala à 16 heures.