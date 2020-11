Tchad : changement du drapeau, Idriss Déby estime qu'il est temps "d'engager un débat franc"

​Le chef de l'État Idriss Déby s'est exprimé dimanche sur la question du drapeau national qui a fait l'objet de débats au 2ème Forum national inclusif. "J'exprime mon adhésion à la très sage résolution qui préconise une réflexion sur le sujet. Bien entendu, il est temps d'engager un débat franc et très franc sur nos couleurs nationales qui font partie intégrante de l'ancre de notre nation", selon le président.



Une résolution du Forum suggère la mise en place d'un comité de réflexion sur la question.



Toutes les résolutions seront soigneusement étudiées par le gouvernement, selon le président. "Il ne reste plus qu'à relever le défi de la mise en oeuvre des actes et résolutions", dit-il.



"Une évaluation triennale et nécessaire pour faire le point sur les avancées et les éventuels écueils qui exigent des réponses adéquates", affirme Idriss Déby.