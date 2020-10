Tchad : changer le drapeau national, une proposition de pré-forum

En prélude du 2ème Forum national inclusif, des pré-forums provinciaux ont eu lieu dans les six zones constituées par le comité d'organisation et couvrant les 23 provinces.



À Massakory, le pré-forum décentralisé a regroupé six provinces, du 15 au 16 octobre, à savoir : Hadjer-Lamis, Chari-Baguirmi, Barh El Gazel, Kanem, N'Djamena et la province du Lac.



Au cours de deux jours de travaux, des résolutions et recommandations ont été faites. C'est le ministre de la Justice chargé des droits humains, Djimet Arabi, qui en a fait la lecture.



Parmi les recommandations, il est évoqué le changement du drapeau national avec la conservation des trois couleurs mais l'insertion d'un signe distinctif sur la bande jaune en vue de le différencier de celui de la Roumanie.



Il pourrait s'agir par exemple de la lettre "T" ou tout autre signe distinctif spécifique au Tchad.



Cette même recommandation ressort également des conclusions du pré-forum décentralisé de Pala qui a regroupé le Mayo Kebbi Est, la Tandjilé et le Mayo Kebbi Ouest.



Le but de ces pré-forums est "d'associer toutes les forces vives du pays au processus d'évaluation des réformes engagées", selon le comité d'organisation.