Tchad : chefs traditionnels et leaders religieux d'Aboudeïa reçus par le gouverneur du Salamat

En déplacement dans le département d’Aboudeïa, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a rencontré ce 10 septembre 2023, les chefs traditionnels et leaders religieux dudit département.



La rencontre avec les chefs traditionnels et leaders religieux a été organisée en présence du secrétaire général du département d'Aboudeïa, Nagar Tchiroué Djimdigué et de quelques responsables.



L'objectif est axé sur la cohésion sociale dans le département d'Aboudeïa, en cette période où la saison pluvieuse prendra fin dans les semaines à venir. Cette période marque aussi le retour des transhumants qui vont traverser la province.



Le secrétaire général du département d'Aboudeïa, Nagar Tchiroué Djimdigué représentant le préfet, a souhaité la bienvenue à la délégation, avant d'énumérer quelques activités réalisées dans le cadre du développement et de la sécurisation de la localité.



Pour sa part, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a exprimé sa satisfaction quant au rôle joué par les chefs traditionnels qui se sont constitués pour mener une campagne de sensibilisation en faveur de la coexistence pacifique.



L'autorité provinciale a aussi salué l'acte posé par les leaders religieux qui ont contribué par des prières et invocations, en faveur de la paix et la réussite de la Transition.



Enfin, il a demandé aux chefs traditionnels et leaders religieux de garder le cap, pour aider le pays à se diriger vers la réussite de la Transition. Mahamat Abdelbanat Kourma