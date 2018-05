Tchad : chemin de fer, aéroport, nouveau grand marché, le PDG de la CIEC reçu à la Présidence

Une délégation de la Compagnie internationale d’ingénierie et de construction (groupe français) conduite par son Président-directeur général, Simon Smadja a fait le déplacement à N'Djamena pour explorer avec les autorités tchadiennes les possibilités d’investir au Tchad.



La délégation a été reçue par le président Idriss Déby au Palais présidentiel. Il a été évoqué les diverses opportunités qu’offre le Tchad notamment dans le domaine des infrastructures, selon la Présidence.



« Il y a plusieurs projets. Il y a d’abord le développement d’un plan mass pour faire le multimodal de main, c’est-à-dire croiser la route avec le chemin de faire dans les Etats limitrophes et croise également avec le nouvel aéroport de Djermaya qui verra le jour avec les investissements que nous apportons. On a même imaginé un grand marché à N’Djaména qui pourra être un hub », a déclaré le PDG de la CIEC.



Le Chef de l’Etat a rassuré son interlocuteur que le Tchad est ouvert à tous les investissements et qu’ils recevront toutes les facilités pour "venir accompagner le pays dans sa quête de l’émergence".