Tchad : cinq complices du colonel également arrêtés

Le colonel Abdoulaye Ahmat et cinq de ses complices ont été arrêtés jeudi en milieu d'après-midi, confirme une source sécuritaire à Alwihda Info.



L'officier de l'armée a été condamné par le Tribunal de grande instance de N'Djamena à cinq ans de prison ferme. Peu après le délibéré, il a quitté le Palais de justice dans des circonstances confuses, avant de rejoindre un véhicule à l'extérieur et de quitter les lieux.



Le procureur de la République Youssouf Tom avait assuré que tout est mis en oeuvre pour retrouver et réintégrer à la maison d'arrêt le condamné.



À la mi-juillet, un incident a dégénéré entre l’officier de l’armée et des mécaniciens, entraînant une scène de lynchage et la mort d’une personne à Champ de fils, un marché automobile du 5ème arrondissement de N’Djamena.