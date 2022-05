Tchad : cinq jours en prison pour incapacité de s'occuper de sa concubine

Quand la femme se fâche, le secret est dehors, dit une chanson du musicien gabonais Hilarion Nguema. A peine deux mois de vie en concubinage, Armand a passé cinq nuits en prison au sein de PSIG. Selon le témoignage de la victime, son futur beau parent l'accuse d'incapacité à nourrir leur fille.



Ce qui est étonnant, c’est que ce jeune est arrêté sur instruction des parents de la fille, sans être convoqué au préalable. Cette situation a provoqué un sentiment de regret, « si elle n'est pas enceinte de moi, je ne peux pas supporter cette humiliation », dit-il. Pour beaucoup de jeunes, le concubinage est un raccourci au mariage.



Mais si les moyens de s'occuper de sa copine manquent, c'est aussi source de problèmes. Il s'avère vrai que l'homme est responsable de la protection, du bonheur, des besoins financiers et matériels de sa femme. Mais si par manque de moyens suffisants, les parents de la femme ne doivent s'ingérer pour détruire leur union. Car en voulant vivre au-delà de nos ressources, on risque de se plonger dans la malhonnêteté.



Tout porte à croire qu'aujourd'hui, on vit en couple pas par amour, mais par intérêt. Même si l'affaire est en cours, cette situation doit servir de leçon aux jeunes d'éviter d’être en couple, si les moyens font défaut.