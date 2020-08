Tchad : cinq ministres sortants renommés à des postes après le remaniement

Décryptage. Plusieurs membres sortants du Gouvernement ont été nommés à de nouvelles fonctions moins d'une quinzaine de jours après le remaniement du 14 juillet 2020.



Le 22 juillet, l'ex-ministre en charge des infrastructures, Abderamane Mouctar Mahamat, a été nommé conseiller aux Infrastructures, aux Transports et à l'Aménagement du Territoire à la Présidence de la République. Il a remplacé Hassane Saline, nommé gouverneur du Mayo Kebbi Ouest.



Le lendemain, un décret du 23 juillet a nommé le ministre sortant du Pétrole et de l'Energie, Mahamat Hamid Koua, en tant que président du conseil d'administration de la Société nationale des mines et de la géologie (SONAMIG).



L'ex-ministre de l'Élevage et des Productions animales, Gayang Souare, a été nommé le même jour à la fonction de président du conseil d'administration de la Société nationale de ciment (SONACIM).



Pour sa part, le ministre sortant de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein, a été nommé président du conseil d'administration de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA).



Le 30 juillet, la ministre sortante du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Mme. Achta Djibrine Sy, a été nommée conseillère à la Promotion Genre et à la Solidarité à la Présidence de la République. Elle a remplacé Ngarmbatina Odjimbeye Soukate qui est devenue la représentante résidente de la CEMAC au Tchad.



Sur les 15 départs du Gouvernement suite au remaniement, ces cinq personnalités ont été nommées entre le 22 et le 30 juillet 2020.