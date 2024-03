Tchad : cinq otages camerounais libérés et remis à leur représentation diplomatique

Des otages camerounais libérés au Tchad ont été remis à l’Ambassade du Cameroun à N’Djamena. Au total, cinq ressortissants camerounais ont été libérés à la frontière Tchad-Cameroun à la suite d'une opération menée il y a quelques jours par le Ministre de la Sécurité publique, le Général Mahamat Charfadine Margui, informe le ministère des Affaires étrangères.



La cérémonie de leur remise aux autorités camerounaises s'est tenue ce vendredi 29 mars au Ministère des Affaires Étrangères en présence du Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères, du Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité publique, ainsi que du Premier Conseiller de l’Ambassade du Cameroun au Tchad.



Dans son discours, le Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères, M. Beounngar David Doudjim, a salué la bravoure de nos forces de défense et de sécurité ayant permis la libération de ces otages. Il a également loué la détermination des plus hautes autorités à mettre fin à cette bande de ravisseurs perturbant la quiétude des citoyens dans cette région et au-delà des frontières des pays voisins.



De son côté, le Représentant de l’Ambassade du Cameroun a exprimé sa gratitude envers les autorités tchadiennes pour cet acte fort et a souligné l'importance de continuer les efforts pour garantir la paix et la sécurité.