Tchad : clap de fin pour les travaux du dialogue national

N’Djamena - Les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont pris fin ce 5 octobre au Palais des arts et de la culture, après 1 mois et demi d’assises.



Le président du Présidium, Gali Nghoté Gatta, a convié les participants à la cérémonie de clôture qui aura lieu ce samedi 8 octobre.



Une coupure d’électricité est intervenue dans la salle, donnant des allures de concert en plénière avec les torches de plusieurs centaines de téléphones allumées. C’est avant tout un rappel de l’immensité des défis qui se posent pour la refondation de la nation et le développement du pays.



Le discours du président de la transition Mahamat Idriss Deby est très attendu ce samedi.