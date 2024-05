Tchad : clarification des autorités sur la restriction d'informations sanitaires aux médias

Le ministre a clarifié qu'il ne s'agit pas d'une interdiction totale de l'accès des journalistes aux hôpitaux. La note circulaire vise plutôt à mieux encadrer la communication et à protéger la confidentialité des patients.



Le ministre a rappelé que la déontologie médicale interdit de divulguer le secret médical ou l'intimité d'un patient. C'est pourquoi il a été décidé de diffuser un rapport journalier aux journalistes, afin de leur fournir des informations fiables et actualisées sur la situation dans les hôpitaux.



Le ministre a assuré que cette mesure n'entravera en aucun cas la liberté de la presse. Les journalistes pourront toujours vérifier les informations contenues dans le rapport en contactant directement les responsables des centres de santé.



Le PPT a proposé au ministre de déléguer aux responsables des centres de santé la responsabilité de diffuser le rapport journalier aux journalistes et de permettre aux journalistes de vérifier par eux-mêmes les informations contenues dans le rapport en visitant les hôpitaux.



Le PPT a salué la démarche constructive du ministre et a exprimé sa volonté de collaborer avec le ministère de la Santé pour trouver des solutions qui respectent à la fois la liberté de la presse et la confidentialité des patients.



La note circulaire du ministère de la Santé vise à mieux encadrer la communication dans les hôpitaux et à protéger la confidentialité des patients. Le PPT a proposé des solutions pour concilier cette mesure avec la liberté de la presse. Le dialogue entre le ministère et les journalistes est essentiel pour trouver un terrain d'entente.