Tchad : climat et eau, des défis mondiaux rappelle le ministre Mahamat Tahir Orozi

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) célèbre, le 23 mars de chaque année, la Journée météorologique mondiale. Le thème retenu cette année est : « le Climat et l’Eau ». Le climat et l’eau sont au cœur des objectifs mondiaux en matière de développement durable, de changement climatique et de prévention des catastrophes.



De l'avis du ministre de l'aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Tahir Orozi, ce thème souligne la nécessité de gérer les questions relatives au climat et à l’eau de manière plus coordonnée et durable, en raison des liens indissociables qui les unissent.



"En collaboration étroite avec ONU-Eau et d’autres partenaires clés du système des Nations Unies, l’OMM s’efforcera de renforcer la mise en œuvre de l’objectif 6 des objectifs de développement durable, qui porte sur l’eau propre et l’assainissement, et d’en accélérer la concrétisation", explique Mahamat Tahir Orozi.



"Améliorer la prévision, la surveillance et la gestion des approvisionnements en eau"



L’eau douce est essentielle à la vie. En moyenne, un être humain ne peut survivre plus de trois jours sans eau. L’eau est indispensable à la production des aliments et pratiquement tous les biens et services, ainsi qu’à l’environnement.



L’eau est l’un des biens les plus précieux du 21ème siècle. "Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux seront au cœur des efforts visant à «compter chaque goutte parce que chaque goutte compte»", assure Mahamat Tahir Orozi.



Selon lui, "aujourd’hui, le monde est confronté aux défis croissants que posent le stress hydrique, les inondations et la sécheresse, ainsi que l’accès insuffisant à une eau salubre."



Il reconnait qu'il faut, de toute urgence, améliorer la prévision, la surveillance et la gestion des approvisionnements en eau et s’attaquer aux problèmes relatifs à l’eau que sont l’excès, la pénurie et la pollution.



Graves pénuries d'eau pour 25% de la population mondiale



Déjà 25% de la population mondiale, soit deux milliards de personnes, connait de graves pénuries d’eau. "C’est pour ces raisons que le Président de la République, Son Excellence Idriss Déby Itno, accorde une importance particulière à la qualité et à la disponibilité de l’eau pour tous les Tchadiens", précise le ministre de l'aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Tahir Orozi.



Dans cette optique, les services météorologiques et hydrologiques du Tchad "jouent un rôle important pour relever le défi", conclu le ministre, appelant ses compatriotes à commémorer avec la communauté mondiale la Journée mondiale de la météorologie.