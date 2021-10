Tchad : clôture de l'atelier de pré-forum à Mao

La cérémonie de clôture de cet atelier a été présidée par le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, au gouvernorat du Kanem. A cette occasion, les participants ont fait la synthèse de l'atelier lu par le secrétaire général de l’Institut national supérieur de pétrole de Mao, Warou Abba Adji, des recommandations ont été faites, et des remerciements adressés par les participants.



Dans son mot de clôture, le secrétaire général de la province du Kanem a remercié les participants qui ont pris la peine d'assister à cet atelier. Il a également remercié la mission du CODNI, conduite par Abel Delpoua Sewa. Pour le secrétaire général de la province du Kanem, la transition doit déterminer les principales orientations du devenir du pays.



Il faut rappeler que tout au long de cet atelier, les participants ont échangé sur les thématiques élaborées par le CODNI. Au final, la synthèse de travaux sur les cinq thématiques est à la hauteur des attentes, pour une réconciliation réelle des Tchadiens, et une paix durable et dans un vivre-ensemble harmonieux. Pour Satadjim Succès Noël, tous les Tchadiens prennent conscience et sont condamnés à vivre ensemble.