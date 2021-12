Tchad : clôture de l’atelier de renforcement des capacités des OSC à Amdjarass

L´atelier de la deuxième session de formation, portant sur la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités, au profit des membres des organisations de la société civile (OSC) venus des provinces de l´Ennedi-Est et l´Ennedi-Ouest, s’est achevé ce 14 décembre 2021 à Amdjarass, chef-lieu de la province de l’Ennedi-Est. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général de la commune d’Amdjarass, Izedine Daoud Abakar.



Les participants à cet atelier, tenu du 07 au 14 décembre 2021, ont formulé des recommandations au gouvernement et au PASOC. Dans celles-ci, ils demandent entre autres, au gouvernement, d’appuyer les initiatives des OSC dans les instances de prise des décisions provinciales, nationales et internationales, et de faire participer les OSC provinciales dans les rencontres nationales, régionales et internationales. Au PASOC, il est demandé d´intensifier davantage ce genre de formation, pour l’atteinte des objectifs fixés par le projet, et de faire des OSC, des acteurs incontournables dans le processus de développement.



Dans son intervention, le représentant du coordinateur du PASOC, Mouhammed Seby Lougoum a rappelé que le PASOC est soucieux du rôle important que jouent les acteurs des organisations de la société civile, dans le processus de développement du pays. C’est pourquoi il a tenu à renforcer leurs capacités, afin qu'ils puissent être plus efficaces dans leurs domaines d'activité.



Clôturant les travaux de l’atelier, le secrétaire général de la commune d’Amdjarass, Izedine Daoud Abakar, représentant le gouverneur, s'est réjoui du bon déroulement de ces assises qui ont permis aux participants d'être outillés suffisamment sur les différentes thématiques. Il les a exhortés à mettre en pratique les notions reçues sur le terrain, et aussi de les transmettre à leurs bases respectives. Il a enfin, au nom des autorités locales, remercié le PASOC et à travers lui, l´Union européenne, pour avoir facilité l´organisation de cette formation. Il faut noter que les participants ont reçu des attestations des mains du représentant du PASOC.