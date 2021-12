Tchad : clôture de l'atelier de renforcement des capacités des OSC du Bahr El Gazel, Kanem et Lac

La cérémonie de clôture a eu lieu au Centre de documentation des organisations de la société civile de Mao. Elle a été présidée par le préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali, en présence du maire de la commune de Mao, Moussa Maina.



Au cours de cette cérémonie, les participants ont fait la synthèse de la formation, et des remerciements et recommandations ont été formulés, à l'endroit de l'Union européenne et au gouvernement tchadien. Pour sa part, le maire de la commune de Mao, Moussa Maina, a remercié le projet PASOC, pour la réussite de cette formation et appelle les participants à former les membres de leurs associations respectives, sur les différents modules.



Le représentant du projet PASOC, par ailleurs chargé de suivi et évaluation du PASOC, Djerakoubou Nazairè indique que le projet PASOC est né pour accompagner les organisations de la société civile tchadienne. Cette deuxième session de formation a commencé le 09 décembre et a pris fin ce jeudi 16 décembre 2021.



Durant huit jours, les participants ont été formés sur quatre différents modules à savoir : mise en place et animation de réseau thématiques, stratégie d'intégration des OSC dans des réseaux thématiques et/ou régionaux nationaux /internationaux, analyse et formulation des politiques publiques, élaboration du plan de communication d'une organisation de la société, élaboration et mise en œuvre de processus de plaidoyer pour les OSC.



A la clôture de la cérémonie, le préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali a rappelé que le projet PASOC est le tout premier projet spécifique dédié au renforcement des capacités des OSC, afin de les aider à jouer pleinement et efficacement leur rôle d'acteurs indépendants du développement. Enfin, le projet PASOC est financé par l’Union européenne, à travers son 11ème Fonds Européen de Développement (FED). Au cours de la cérémonie, des attestations de formation ont été remises par les autorités aux participants.