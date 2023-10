Tchad : clôture de la 10e édition du Festival Le Souffle de l'Harmattan

Ce festival se tient dans la capitale tchadienne depuis sa création, constituant un évènement culturel et artistique majeur qui met en avant les richesses culturelles du Tchad. Il offre chaque année l'opportunité à des artistes, des musiciens, des écrivains, des poètes et des intellectuels africains, ainsi que ceux de la diaspora, de se réunir, d'échanger et de partager leurs visions pour l'avenir du continent africain.



Le parrain de ce festival, Me Mbailassem Laoumbatnan Franklin, a souligné que la puissance des mots et de l'écriture n'a ni sexe ni tribu, c'est pourquoi il s'est associé à cet événement. Après avoir rendu hommage à tous les organisateurs de ce festival, il a exhorté les participants à devenir des messagers du Souffle de l'Harmattan partout dans le monde.



De son côté, le commissaire général du festival, Sosthène Mbernodji, a souligné que cet événement permettra de donner un nouvel élan à la littérature tchadienne en renforçant sa vitalité et sa visibilité. Selon lui, ce festival est un lieu de célébration de la littérature africaine. Il a appelé à multiplier les activités du Souffle de l'Harmattan afin d'accroître son influence.



Le Festival international Le Souffle de l'Harmattan s'est achevé par la remise de plusieurs parchemins à des personnalités africaines qui ont marqué la littérature par leurs œuvres. À titre d'exemple, le diplôme d'honneur a été décerné à l'invité d'honneur venu du Sénégal, Dr Ndongo Mbaye, le prix du mécène à Djekombé François, le prix de l'incitation à la littérature et à la production et l'accompagnement des auteurs revient au Dr Patrick Clément Oyieh, la jeune plume performante a été décernée à Sitina Abdelmadjid Hassan Haggar. Le Prix des Belles Lettres a été attribué à la Burkinabè Kouevi Gloria Rose. Enfin, le Prix du Meilleur Livre et de la Plume Engagée a été dédié au Dr Ousmane Koudangbé Houzibé.