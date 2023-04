Tchad : clôture de la 35ème réunion sous-régionale sur le climat et la biodiversité

Cette réunion du Groupe de Travail Biodiversité d'Afrique Centrale (GTBAC), organisée en collaboration avec la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), a réuni des représentants de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la République du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République Centrafricaine, de la République Démocratique du Congo, de Sao Tomé et Principe et du Tchad.



La cérémonie de clôture s'est tenue en présence du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC et de la Secrétaire Générale Adjointe du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable. Les participants ont émis un communiqué final, dans lequel ils ont rappelé l'objectif principal de la réunion, à savoir décrypter les décisions prises lors de la 15ème Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique (COP-15 CDP), la 10ème session de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole de Cartagena (COP-MOP 10) et la 4ème session de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole de Nagoya (COP-MOP4).



Au terme de cette réunion, les participants ont formulé des recommandations, notamment en impliquant toutes les parties prenantes dans les activités liées à la biodiversité au niveau national, telles que les ONG nationales et internationales, les peuples autochtones et les communautés locales, les femmes, les jeunes, les scientifiques et chercheurs, le secteur privé et les points focaux des autres conventions et processus internationaux pertinents. Ils ont également appelé à la mobilisation de ressources internes en intégrant la biodiversité dans les budgets nationaux et à l'organisation d'une table ronde avec les partenaires techniques et financiers pour soutenir la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité.



La secrétaire générale adjointe du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Monodji Madjingar, a clôturé les travaux de la réunion en remerciant le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et la GIZ pour avoir choisi le Tchad pour abriter cette rencontre. Elle a salué la présence active des participants et souligné l'importance de la conservation de la biodiversité, de l'utilisation durable de ses éléments et du partage équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. La SGA a également appelé à la révision du plan de convergence de la COMIFAC pour prendre en compte les objectifs et cibles du cadre mondial de la biodiversité.