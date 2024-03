Tchad : clôture de la SENAFET et commémoration de la JIF au Kanem

Le Secrétaire Général de la Province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le Gouverneur, a présidé ce vendredi 8 mars 2024 à Djara, la cérémonie de clôture de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), conjointement avec la commémoration de la Journée Internationale de la Femme (JIF) de 2024. Il était accompagné par une importante délégation comprenant les autorités administratives et militaires, ainsi que les responsables des ONGs nationales et internationales locales.



Dans son discours introductif, Annour Djibrine Abdoulaye a tout d'abord remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement à Djara, chef-lieu du département du Kanem-Est. Il a ensuite encouragé les femmes du Kanem à reconnaître et à exploiter leurs forces individuelles et collectives, leur potentiel et leur capacité de production. Il a appelé les organismes et les personnes de bonne volonté à soutenir et à s'engager envers les femmes.



Il a également annoncé que la prochaine SENAFET se tiendra à Nokou, dans le département du Kanem-Nord.



La cérémonie s'est clôturée par un défilé des organisations féminines et la visite de stands.