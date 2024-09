Tchad : clôture de la formation des conseillers en emploi sous la direction de l’ONAPE

La matinée du 9 septembre 2024 a été marquée par la cérémonie de clôture de la formation des conseillers en emploi, tenue dans les locaux du Centre d’Études et de Formation pour le Développement (CEFOD). Présidée par le représentant du directeur de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), Souleymane Moussa Bechir, cette cérémonie a souligné l'importance de la formation continue dans le développement des compétences professionnelles.



À cette occasion, une attestation de reconnaissance a été remise à l’experte formatrice et point focal de l’Association Africaine des Services d’Emploi Publics (AASEP), Mme Belingua Bibi Françoise, représentée par Mme Nomhar Sabra Alice.



Cette distinction vient saluer sa contribution exceptionnelle et son engagement tout au long de la formation. Son expertise et sa passion pour le métier ont enrichi les sessions, et profondément inspiré les futurs conseillers en emploi.



Les participants ont exprimé leur gratitude, soulignant l’impact positif de cette formation sur leur développement professionnel et personnel. Ils ont affirmé que les connaissances acquises les aideront à mieux accompagner les demandeurs d’emploi, et à répondre aux besoins du marché du travail.



Cette cérémonie a ainsi célébré non seulement la réussite des conseillers, mais également l’importance des formateurs et de la formation continue dans l’amélioration des compétences professionnelles, pour un service public de l’emploi toujours plus efficace.