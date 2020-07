Tchad : clôture de la session ordinaire et vacances parlementaires pour les députés

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a prononcé jeudi un discours de clôture de la première session ordinaire de l'année 2020. La session s'était ouverte le 5 mars 2020.



La plénière a lieu notamment en présence du ministre d'État, ministre conseiller à la Présidence de la République, Dr. Delwa Kassiré Koumakoye, et de la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Mariam Mahamat Nour.



Dans son discours, Dr. Haroun Kabadi a dressé un bilan global et formulé plusieurs recommandations au gouvernement.



11 projets et une proposition de loi (ratification d'accords de prêt, renforcement de la gouvernante économique et politique, promotion de l'entrepreneuriat et du mode rural, répression des actes de terrorisme, création d'un Institut de santé publique) ont été adoptés au cours de la session ordinaire.



Des questions d'actualité et des questions orales avec débat portant notamment sur la gestion de la Covid-19, ont permis de mettre en lumière plusieurs problématiques et difficultés.



Au cours de la session qui s'est achevée, plusieurs interpellations ont été adressées aux membres du Gouvernement sur différentes thématiques. De même, sept résolutions ont été adoptées par les députés, dont la dernière portant sur la prolongation de la période d'état d'urgence sanitaire jusqu'au 17 octobre 2020.



Dr. Haroun Kabadi a expliqué que la crise sanitaire liée au Covid-19 "a permis au gouvernement de découvrir la faiblesse de notre dispositif sanitaire". S'agissant de la relance économique, le président de l'Assemblée nationale a encouragé le gouvernement à "créer des parcs et unités industrielles pour des filières porteuses sur le plan commercial."



Durant leurs vacances parlementaires, les députés qui se rendront dans leur circonscription électorale ont été exhortés à sensibiliser leurs électeurs sur la Covid-19.