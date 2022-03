Tchad : clôture du projet de WenakLabs sur la cohésion sociale

C'est un projet dénommé consolidation du vivre-ensemble et de la cohésion sociale porté par l'entreprise WenakLabs et financé par l'ONG américaine de développement USAID. Le projet vise, comme l'indique la dénomination, à consolider le vivre-ensemble et la cohésion sociale car après la mort du président Idriss Déby, l'unité tchadienne est mise à rude épreuve.



Les activités menées sont entre autres les formations, les campagnes de sensibilisation via par des affiches, des vidéos diffusées dans trois langues les plus parlées du Tchad. Ces activités "ont eu un écho" favorable, de l'avis des responsables.