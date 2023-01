Tchad : clôture réussie de la 3e édition des ateliers-conférence de Amina-Security sur la cybercriminalité

Durant ces ateliers, des experts en sécurité informatique ont partagé leur savoir-faire et leur expérience avec les participants. Les sujets abordés ont couvert une grande variété de thèmes, allant des risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux aux différentes méthodes de prévention contre les cyberattaques.



La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des attestations de participation aux différents participants. Ces attestations témoignent de leur engagement et de leur participation active aux ateliers. Les organisateurs ont félicité les participants pour leur intérêt et leur engagement dans cette activité, et ont souligné l'importance de la sécurité informatique pour tous les utilisateurs d'Internet.



Cette troisième édition des ateliers-conférences organisés par Amina-Security sur la lutte contre la cybercriminalité au Tchad a été un succès, permettant aux participants de mieux comprendre les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux et les moyens de se protéger contre les cybermenaces. Les organisateurs espèrent que ces ateliers auront un impact positif sur la sécurité informatique des participants et de leur entourage.