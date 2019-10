Tchad : colère à la douane après le lynchage d'agents en service

La douane extrêmement choquée



"Nous déplorons ce qui s'est passé (...) La direction générale des douanes a été extrêmement choqué par cette information. Elle a décidé de rompre avec le silence, et pour une fois de porter à la connaissance du public que la douane a été victime d'une agression dont les responsables sont des nartotrafiquants. Les faits ont eu lieu au quartier Sabangali. La douane déplore le comportement indifférent d'autres institutions de l'Etat. La douane invite la police, la gendarmerie, la garde nomade et nationale, et les services de renseignement à coopérer avec les services de douane", estime Maître Alain Kagonbé.



D'après lui, "cette mise au point est indispensable pour lever le voile sur le doute et apporter des précisions aux rumeurs qui circulent et viennent animer un débat déjà existant, à savoir la coopération entre la population et les douaniers. C'est notre douane, c'est la douane tchadienne qui travaille pour le Tchad et c'est des agents tchadiens, vos frères et soeurs, pas d'autres personnes. Par conséquent, il faut leur faciliter le travail et l'exercice de leur mission. Il faut cesser de les considérer comme des ennemis."



"Il faut que la population ait confiance en la douane"



"C'est vrai, les douaniers savent qu'il y a quelques éléments de douane dont il faut déplorer le comportement", souligne Maître Alain Kagonbé. Il précise toutefois que la douane a décider "de se réformer, de se recycler, de se discipliner, de faire des agents de douane des professionnels qui travaillent dans l'intérêt du peuple et dans l'intérêt du pays."



"Tous les citoyens sont invités à prêter main forte à la douane, et à dénoncer, au cas où vous assistez à des actes peu orthodoxes provenant des agents de douane, à signaler immédiatement au responsable des douanes ou à moi-même, avocat conventionnel des douanes. Vous pouvez prélever le numéro de la plaque du véhicule. La population est invitée à collaborer avec la douane. La direction générale des douanes du Tchad a décidé de mobiliser beaucoup de ressources financières, matérielles et humaines pour recycler, former les agents de douane en mission", informe-t-il.



Selon lui, "il faut que la population ait confiance en la douane. C'est notre douane, c'est la douane tchadienne. Il faut que la population apprenne le civisme. Dans aucun pays de la terre, vous verrez des gens taper sur des douaniers avec des machettes, déshabiller des douaniers en pleine rue, ou livrer des douaniers à la vindicte populaire. Ce qui s'est passé, et dont l'image circule malheureusement sur les réseaux sociaux est à déplorer."