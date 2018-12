Tchad : colère autour d'un projet d'urbanisme au Hadjer-Lamis

Certaines franges de la population de la localité de Tomoussary accusent le délégué cadastral de la ville de Massakory de chercher à créer une hostilité fatale entre les différentes communautés qui ont toujours vécues en harmonie. A l"origine de la tension : un projet d'élargissement de la route et la destruction des maisons construites sur des réserves de l’Etat.



Des habitants disent avoir constaté avec surprise, au moment où les différentes communautés sont en concertation sur le devenir du projet, qu'un groupuscule d'individus ayant à leur tête le chef de village, aurait remis une somme de plus de 200.000 CFA au délégué cadastral. Cette somme viserait à l'inciter à épargner des habitations, des sites de réserves, des marchés, des stades et des rues.



Certaines communautés sollicitent l’implication personnelle et directe du gouverneur de la région du Hadjer-Lamis afin d'enjoindre le délégué de Massakory à surseoir à son projet de restructuration du village, en vue d’éviter la violence inter-communautaire.



Pour rappel, des agents de topographie ont effectué une descente sur le terrain le 13 décembre dernier. Il s’en est suivi le badigeonnage le 19 décembre.