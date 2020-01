Tchad : colère d’associations des consommateurs contre des hausses de prix

Le secrétaire général de l'association pour la défense des droits des consommateurs, Daouda Elhadj Adam, a dénoncé jeudi, au cours d'un point de presse, "la révision à la hausse de manière unilatérale des tarifs des produits des Brasseries du Tchad (BDT)". Il s'est également insurgé contre les "agissements ignobles de cette société vis-à-vis de la population".



Dans sa déclaration, Daouda Elhadj affirme que depuis une note tarifaire du 2 janvier 2020, "les BDT sont passées à une vitesse supérieure au mépris des consommateurs et en forme de chantage au pouvoir public tchadien."



Il estime que "cette provocation des BDT, une entreprise qui a déjà assez appauvri et détruit des tchadiens, est la résultante de la situation de monopole de fait caractérisée par un abus de position dominante sur ce secteur."



"À travers cette note tarifaire de la BDT qui augmente unilatéralement le prix, il s'agit bel et bien de la démonstration parfaite de sa position d'abus de position dominante sur le secteur", selon Daouda Elhadj Adam.



"Face à cette situation grave pour la gouvernance économique et politique de notre pays, l'ADC soutien le mot d'ordre de boycott des consommateurs et des tenanciers de boissons lancé par le Collectif contre la vie chère", ajoute-t-il.



L'ADC demande au Gouvernement "de ne pas céder à ce chantage et de ne plus accorder ou renouveler indéfiniment de tels types de convention d'établissement."