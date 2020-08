Tchad : colère du chef de l'État contre la technique de détournement par morcellement

Le chef de l'État Idriss Déby a attiré lundi l'attention des membres du Gouvernement, lors d'un conseil des ministres, sur l’interdiction faite, il y a quelques années, de l’usage abusif des bons de commande administratifs (BCA). Cette pratique a conduit à des malversations et des pratiques déviantes.



Le président a "déploré les pratiques s’assimilant à des détournements de fonds consistant à morceler une ligne de crédit en des marchés de petits montants, pour les faire soumettre à son approbation", selon le compte rendu du conseil des ministres.



"II a relevé avec amertume que ces marchés, parfois fictifs et montés sur conseil des partenaires, sont souvent sans impact réel, et ne répondent à aucun besoin du pays", selon Chérif Mahamat Zene, ministre de la Communication.



À titre d’exemple, il a cité le cas d’une enveloppe d’un milliard saucissonnée en plusieurs marchés, faisant perdre au trésor public d’importantes ressources.



Face à ces pratiques qu’il a fermement condamnées, le chef de l’État a instruit tous les membres du Gouvernement de "mettre immédiatement fin à ces déviations incompatibles avec le principe de servir le pays et non se servir."



Le président de la République a demandé au ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République et à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d'accélérer la finalisation des travaux de la commission chargée de l’évaluation du système national de passation des marchés mublics, afin de soumettre dans les meilleurs délais un projet de texte visant à assainir la passation des marchés publics.