Tchad : collision meurtrière entre un bus et un camion entre Oum-Hadjer et Abéché

Une collision entre un bus de voyage inter-urbain et un camion a eu lieu dans la nuit du 27 janvier entre Oum-Hadjer et Abéché.



Selon un premier bilan, l’accident dramatique aurait fait au moins 18 morts et plusieurs blessés.



Les corps des victimes ont été évacués à la morgue du Centre hospitalier d'Abéché.



Détails à suivre.