Tchad : comité mixte inter-provinces, Sénat, représentativité, les demandes du pré-forum du Nord

Le pré-forum décentralisé du grand Nord (Borkou, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Tibesti) a adopté plusieurs résolutions, en marge du 2ème Forum national inclusif qui s'ouvre ce jeudi.



Les quatre provinces demandent la restauration de la Primature, des sous-préfectures en lieu et place des communes et des commandants de brigade pour plus de sécurité.



Elles souhaitent la suppression du serment confessionnel, le maintien du nombre de provinces à 23, le maintien d'un État unitaire fortement décentralisé, la création du Sénat, confier la tutelle des provinces aux gouverneurs et ceux des départements aux préfets, restaurer le Conseil constitutionnel au lieu qu'il soit une chambre de la Cour suprême, et fixer le mandat des députés à cinq ans renouvelable une seule fois.



Le grand Nord suggère de restaurer la représentativité des nomades représentant le grande BET à l'Assemblée nationale, renouveler le retour à l'adresse des soeurs et frères en exil et renforcer cet appel par le vote d'une loi d'amnistie, restaurer la confiance entre les autorités administratives locales et judiciaires locales, maintenir la Diya tout en laissant la justice faire son travail sur l'aspect pénal et renforcer l'autorité des chefferies traditionnelles et leur traitement initial.



Enfin, les quatre provinces recommandent la création d'un comité mixte entre les quatre provinces du grand Nord pour lutter contre l'insécurité et les malfrats, assurer le développement socio-économique du grand Nord, supprimer les barrières inter-urbaines et celles placées à la frontière, accélérer l'adoption du Code sur le pastoralisme, et accorder l'exonération douanière sur les denrées alimentaires