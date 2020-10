Tchad : comité spécial, référendum ; l'éventuelle modification du drapeau se précise

"Nous aimons notre drapeau. Le drapeau est un symbole de la nation. Une nation se constitue autour de certaines choses dont le drapeau. Au Tchad, nous n'avons pas une langue qui nous unis pour constituer une nation. (...) La nation tchadienne est unie autour de son drapeau. (...) C'est notre ADN mais nous sommes un pays aussi qui n'est pas isolé. Nous vivons avec le système des Nations Unies. (...) Il faut vous rendre à l'évidence, mes chers frères, personne ne va laisser le drapeau. Le problème du drapeau ne peut pas être réglé dans ce forum. Il faut qu'il y ait une résolution indiquant au gouvernement de se pencher sur le problème de drapeau et ça doit être soumis au référendum".

Le débat sur la modification du drapeau national a franchi un nouveau pallier ce vendredi avec des propositions formulées aux assises du 2ème Forum national inclusif. S'il est désormais quasi-certain que la modification ne sera pas consacrée par une résolution du Forum, l'on va probablement s'acheminer vers la mise en place d'un comité chargé d'étudier la question.La présidente du présidium, Mariam Mahamat Nour, explique que "la question de drapeau a été tranché aux Nations Unies. Ils disent que notre tricolore a appartenu à la Roumanie avant que le Tchad ne devienne République. C'est tranché"."Cherchons une solution. Et je pense que les uns et les autres ont proposé des choses intéressantes. Ils ont dit qu'il faudrait que le gouvernement crée un comité pour chercher un signe distinctif. Que vous le voulez ou pas, ça il n'y a pas débat là-dessus", précise-t-elle.Mahamat Zene Bada, secrétaire général du parti MPS et chef de la majorité, propose qu'à l'issue des débats soit adopté une résolution qui invite le gouvernement à se pencher sur le problème. Ensuite, il souhaite un référendum populaire :Le débat sur la modification du drapeau national a fait surface à l'issue des pré-forums décentralisés de Massakory et de Pala (neuf provinces au total).