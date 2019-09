Tchad : comment la jeunesse peut s'impliquer dans la prise de décisions ?

L'association La voix de la femme, en collaboration avec l'association La voix de paix, a organisée ce vendredi un plaidoyer au CEFOD sur l'implication des jeunes dans les instances de prise des décisions. Trois panélistes ont pris part aux débats : Dr. Kebir Mahamat Abdoulaye, juriste et chercheur, Dr. Mahamat Foudda Djourab, sociologue et Saleh Mahyadine Mahamat, représentant du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles.



Le premier intervenant, Kebir Mahamat Abdoulaye a estimé que "la jeunesse tchadienne peut prendre des décisions à travers plusieurs instances de la République, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire".



"Les jeunes peuvent prendre des décisions à travers le Parlement lors d'un projet de loi ou une proposition de loi. Au titre du pouvoir exécutif, les jeunes doivent participer à la prise des décisions en s'impliquant directement aux décisions administratives à travers différentes formes de recours. Au titre du pouvoir judiciaire, les jeunes tchadiens peuvent aussi participer à la prise de décisions devant les tribunaux", a relevé le panéliste.



D'après Kebir Mahamat Abdoulaye, "les jeunes tchadiens peuvent aussi recourir à d'autres méthodes de prise de décisions à savoir, le recours aux réseaux sociaux surtout l'Internet, et la création d'associations des jeunes ou groupements des Jeunes".