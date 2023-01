Tchad : "comment prévenir et gérer les conflits ?", le CEDPE outille 40 jeunes

C'est une formation pratique d'accès sur la gestion et la prévention du conflit de façon générale. Le thème choisi est : "les techniques et la méthodologie pour promouvoir les cultures de la paix, la cohésion sociale, la tolérance, et explorer les moyens de prévenir l’extrémisme, le repli identitaire et les conflits religieux".



Le vice-président du CEDPE, Ibrahim Moussa Youssouf, a indiqué que l'idée, à travers cette formation, est de "former des cadres des différentes associations afin d'avoir un esprit d'analyse pratique et critique pour pouvoir apporter leurs contributions par rapport au développement socio-économique du Tchad".



"Cette formation va nous permettre au CEDPE de se connaître mais aussi de détecter si dans la société civile on peut y trouver des comportements de conflit", ajoute t-il. "J'appelle les récipiendaires à faire bon usage des outils reçus pour former aussi d'autres leaders des différentes associations et vos membres respectifs", conclut-il.