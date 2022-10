Tchad : comment va se dérouler la cérémonie de prestation de serment du président de la transition ?

À 10 heures, les membres de la Cour suprême vont s'installer et ouvrir l'audience solennelle. Les conseillers Hassan Hamit Dabou et Mme. Nepide Dossoum Popée vont introduire le président de la transition.



Le greffier en chef va lire l'ordonnance portant délocalisation provisoire du siège de la Cour suprême et de la résolution portant désignation du président de la transition.



Ensuite, le procureur général près la Cour suprême va lire ses réquisitions. Le président de la Cour suprême va énoncer la formule de serment. S'en suivra la prestation de serment du président de la transition.



La Cour va renvoyer le chef de l'État à l'exercice de ses fonctions. Elle va ensuite inviter le grand chancelier à venir remettre au chef de l'État l'insigne de dignité de Grande-Croix du Tchad.



Le chef de l'État va prononcer un message à la nation après l'hymne national. Le discours sera suivi de la levée de l'audience solennelle par le président de la Cour suprême.



La fin de la cérémonie sera marquée par une photo de famille des membres de la Cour suprême avec le chef de l'État et des présentations de félicitations des invités et corps constitués sous la direction du Protocole d'État.