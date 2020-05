Tchad : complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djarmaya, les travaux avancent

Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Gayang Souare, a effectué mardi une visite au complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djarmaya en chantier pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux.



Il était accompagné de la conseillère à la Présidence de la République chargée de l'élevage, Mme. Ndougouma Riradjim et le conseiller en charge des infrastructures, Ousmane Djougourou, ainsi que le staff de son département,



La délégation conduite par le ministre Gayang Souaré a visité les différents compartiements de ce gigantesque complexe. Elle a tenu une réunion avec les responsables de l'entreprise en charge de la construction.



Il ressort globalement que, les travaux de ce chantier repris en novembre dernier avancent de manière satisfaisante. La délégation ministérielle a toutefois demandé à l'entreprise de doubler d'ardeur pour accélérer le rythme des travaux.



Les principales difficultés rencontrées par la Société contractante concernent notamment la connexion au réseau électrique et le financement résiduel. Le ministre Gayang Souaré a pris note et a assuré que tout sera mis en oeuvre pour leur résolution.