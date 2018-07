TCHAD Tchad : compte rendu du conseil des ministres du 19 juillet 2018

21 Juillet 2018





Un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 19 juillet 2018 sous la présidence d'Idriss Déby Itno. A l'ordre du jour était inscrit six projets de textes et une communication de la ministre de la Production, de l'irrigation et des Équipements agricoles.



Au titre du ministère de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, le conseil des ministres a examiné le projet d'ordonnance portant statut et attributions des autorités traditionnelles et coutumières. Suite aux contributions, l'examen de ce projet d'ordonnance a été reporté pour enrichissement.



En outre, le projet d'ordonnance portant création des collectivités autonomes et le projet d'ordonnance portant création des unités administratives sont reprogrammés pour le prochain conseil.



Au titre du ministère des Mines, du Développement industriel et commercial, et de la Promotion du secteur privé, la société nationale des mines et de la géologie fut implémentée par l'ordonnance n°002/PR/2018 du 9 février 2018 aux fins de promouvoir le développement du secteur minier. Le projet de décret portant statut de la société a été soumis au conseil des ministres qui à l'issue des amendements en a reporté l'examen pour amélioration du texte.



Au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie, deux projets de décret soumis ont reçu l'approbation du conseil des ministres. Il s'agit du projet de décret portant approbation du projet de raccordement du 'pipeline' au consortium AUPIC-Africa-Tchad-Brunch au système de transport de la société Total Oil transportation company Cotco, et le projet de décret portant approbation du projet de construction d'exploitation et d'entretien du 'pipeline' de 81,6 km reliant le champ d'oryx dans les bassins de Doba au point de raccordement du système de transport vers Komé.



Au titre de la communication du ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, la communication avait pour objet de restituer les résultats de la mission de suivi de la campagne agricole 2018-2019 effectuée dans la zone soudanienne. Au cours de cette mission, la situation à laquelle font face les producteurs tant au niveau de l'accès aux intrants, aux labours que les menaces des ennemis des cultures et la pluviométrie fut minutieusement relevé et permettra de mener des réflexions thématiques au sein de ce département.



La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles fut vivement encouragée à poursuivre sa pertinente mission de suivi dans la zone sahélienne. A l'issue de cette communication, le président de la République rappela que les institutions sous tutelle n'étaient pas autorisées à prendre des engagements sans l'aval de leur ministère de tutelle.



Le conseil ordinaire des ministres commencé à 10h a pris fin à 12h06.







