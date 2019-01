Tchad : compte rendu du conseil des ministres du 24 janvier 2019

Le tout premier conseil des ministres de l’année 2019 a eu à examiner et adopter ce jeudi 24 Janvier 2019, trois projets de textes et suivi trois communications. Le ministre d’État, ministre secrétaire Général à la Présidence de la République a présenté au conseil, les nouveaux membres du gouvernement, nommés le lundi 21 Janvier 2019. Le Président du conseil des ministres a félicité ces derniers et leur a demandé de s’inscrire dans la logique de la solidarité gouvernementale, du respect de la chose publique et de la charte déontologique.



L’occasion a été donnée au gouvernement de présenter au président de la République, ses vœux les meilleurs pour l’année 2019 qui démarre. Par la voix du ministre d’Etat, ministre secrétaire général à la Présidence, le gouvernement a réitéré sa loyauté et son indéfectible soutien.



Aide juridique et l'assistance judiciaire



S’agissant des projets des textes, le premier projet de texte est celui soumis au conseil par le ministère de la Justice et des Droits Humains. Il s’agit d’un projet de loi régissant l’aide juridique et l’assistance judiciaire.



Pour ce qui est de l’aide juridique, celle-ci offre de prestations gratuites au cours d’une procédure judiciaire à une ou plusieurs personnes en vue de prévenir le conflit, favoriser sa résolution ou améliorer la compréhension du droit et de la justice.



L’assistance judiciaire quant à elle, apporte des prestations aux catégories de personnes vulnérables et celles qui ne disposent pas de revenus nécessaires pour faire valoir leurs droits en justice ou poursuivre l’exécution. La procédure de l’assistance judiciaire est ouverte à toute personne justifiant l’insuffisance de ses ressources.



Modification de l'organigramme de l'ENASTIC



Le deuxième projet de texte est un décret portant rectificatif du décret n° 018/PR/PM/MPNTIC/2017 portant organisation et fonctionnement de l’École Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la Communication (ENASTIC). Il s’agit d’insérer dans l’organigramme de l’École, pour le rendre plus perfectible, une Direction des affaires juridiques et de la coopération internationale qui jouera un rôle capital dans l’atteinte des objectifs de cette Institution dont l’ambition est de produire des ressources humaines de qualité, capables de relever les défis technologiques de l’heure.



Création d’une réserve Naturelle et culturelle de l’Ennedi



Le troisième est un projet de décret portant création d’une réserve Naturelle et culturelle de l’Ennedi. L’objet principal de ce projet est de conserver et préserver durablement les caractéristiques naturelles et culturelles de l’Ennedi composées de la faune, de la flore et des richesses culturelles. Ce projet de décret répond aux engagements pris par le gouvernement auprès de ses partenaires en vue de créer, protéger et améliorer les aires protégées.



La faible appropriation du PND



Au titre de communication, le conseil des ministres a suivi tout d’abord la communication du ministre de l’Économie et de la Planification du développement, relative à la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2017-2021 et les perspectives.



Le ministre a présenté l’état de mise en œuvre qui s’avère satisfaisant tout en relevant la faible appropriation du PND dans les chefs lieux des provinces. Le total cumulé du financement du PND mobilisé à ce jour, est de 1566 milliards de FCFA représentant 40% sur les 3905 Milliards de FCFA promis. Toutefois, des mesures concrètes et des restructurations sont envisagées pour y remédier.



Créer un village culturel et artisanal du Tchad à Ndjamena



La communication de la Ministre du Développement touristique, de la culture et de l’artisanat a porté sur le festival Dary, organisé à Ndjamena du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019. Au regard du succès réalisé par ce premier festival, Le ministère souhaite pérenniser le festival par un acte légal ; Redonner à l’office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts, le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial ; créer un village culturel et artisanal du Tchad à Ndjamena.



Un séminaire gouvernemental sur l’économie, les finances, le système éducatif et l’emploi des jeunes



Quant à la ministre secrétaire générale du Gouvernement chargée des Relations avec l’Assemblée Nationale, sa communication a porté sur l’organisation du séminaire gouvernemental sur l’Economie, les Finances, le système éducatif et l’emploi des jeunes.



Après avoir rappelé les axes forts du message à la nation du chef de l’Etat le 31 Décembre 2018, la ministre a relevé l’impérieuse nécessité d’organiser ce séminaire en vue de créer une synergie d’actions pour une meilleure gestion des ressources publiques dans une démarche concertée à l’effet d’améliorer les conditions de vie des populations. Quelques orientations ont été données par le chef de l’Etat tout en adhérant au principe.