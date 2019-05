TCHAD Tchad : compte rendu du conseil des ministres du 9 mai 2019

9 Mai 2019





Le Conseil ordinaire des ministres de ce jeudi 9 mai 2019 a examiné trois projets de textes et suivi deux communication à son ordre du jour.



Procédure d’admission à la retraite et règlement des droits à pension



Au titre du ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret fixant la procédure d’admission à la retraite et règlement des droits à pension des fonctionnaires civils et militaires de l’État.



Les procédures en cours jugées obsolètes, Il est proposé un nouveau système plus fiable et simplifié pouvant favoriser le traitement des principaux axes de la reforme depuis le déclenchement du processus de la mise à la retraite jusqu’au paiement de la pension. La nouvelle procédure permet la maitrise des effectifs et des dépenses de l’État et comporte beaucoup d’autres avantages.



Une réforme de l'ANADER



Au titre du ministère de la Production animale, de l’Irrigation et des Équipements agricoles, le Conseil a également adopté un projet de loi portant modification de la loi n° 035 du 31 décembre 2016 relative à la création d’une Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER). Deux ans après sa création, l’agence a montré ses limites et n’a pu produire les résultats attendus suite à la reforme.



Parmi les facteurs limitant, l’on peut citer entre autres : le nombre pléthorique du personnel, sa configuration et le transfert des passifs des trois institutions fusionnées à savoir l’ONDR, la SODELAC et le PNSA qui constituent un handicap pour son opérationnalisation. Les propositions de révision faites permettront à la nouvelle Agence de bien accomplir sa mission, explique Oumar Yaya Hissein, ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement.



Politique nationale de l’emploi



Au titre du ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l’Emploi, un projet de décret portant adoption de la Politique Nationale de l’Emploi a été aussi adopté. Fruit d’un long processus comportant plusieurs stratégies fusionnées, la Politique Nationale de l’Emploi est l’outil de base pour la promotion de l’emploi au Tchad et constitue la voie appropriée de lutte contre le chômage, le sous emploi et la pauvreté de manière générale.



Ce projet de décret intègre tous les aspects pouvant concourir à l’amélioration des capacités d’emploi en liaison avec la formation et la promotion du secteur privé. Saisissant cette occasion, le chef de l’Etat a rappelé une fois de plus aux départements ministériels en charge de formation des jeunes d’orienter leur politique dans le sens de la formation en liaison avec l’emploi en tenant compte du besoin réel du marché de l’emploi.



Le Conseil a également suivi deux communications faites respectivement par le Ministre de l’Élevage et des Productions Animales et celui de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche.



Mortalité massive des ânes et chevaux



La première communication est relative aux cas de mortalité massive des ânes et des Chevaux enregistrés dans plusieurs provinces du Tchad. L’alerte a été lancée suite à des prélèvements qui ont confirmé la présence du virus.



La situation demeure stationnaire et des mesures conservatoires sont prises pour éviter la propagation du virus. Rappelons que la dernière apparition au Tchad de cette maladie virale, date d’octobre 1961.



Gestion et maintenance des ouvrages hydrauliques



La deuxième communication porte sur le mécanisme de gestion et de maintenance des ouvrages hydrauliques. Il se dégage de toutes les expériences vécues que les mécanismes développés depuis trente ans en matière de gestion communautaire et publique des points d’eau ainsi que du système de gestion et de maintenance des ouvrages hydrauliques n’ont pas donné satisfaction.



A l’issue d’un atelier organisé à Ndjamena du 25 au 28 Février 2019 qui a réuni plusieurs partenaires et experts du domaine venus du monde entier, des recommandations pertinentes ont été formulées tendant au redressement du secteur. Tout en soutenant ces recommandations, le Conseil a donné quelques orientations pour leur mise en œuvre rapide.





