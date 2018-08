Tchad : compte-rendu du conseil des ministres du jeudi 23 août 2018

Un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 23 août 2018 sous la présidence du chef de l'Etat, président du conseil des ministres.



A l'ordre du jour, était inscrit l'examen de six (6) projets de texte et deux communications.



* AU TITRE DU MINISTERE DES MINES. DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, COMMERCIAL ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE



Le Conseil des Ministres a examiné et adopté le projet de décret portant création, composition et modalités de fonctionnement du Conseil National pour la Protection du Consommateur. CNPC.



* AU TITRE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION, DE L'IRRIGATIQN ET DES EQUIPEMENTS AGRICOLES



Le Conseil des Ministres a adopté deux projets de textes, à savoir :



- Le Projet d'Ordonnance portant Orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique, cadre de référence pour l'élaboration des politiques, stratégies et programmes d'investissement pour le développement du secteur rural ;

- Le Projet d'Ordonnance portant modification de la loi N°005/PR/2007 du 16 avril 2007 portant Création de l'Agence de Lutte Antiacridienne (ANLA).



* AU TITRE DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE LA PECHE



Le conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant création, attributions, composition et fonctionnement de l'Autorité Nationale Désignée du Fonds Vert pour le Climat au Tchad.



* AU TITRE PU MINISTERE DE LA PROMOTION DES JEUNES. DES SPORTS ET DE L'EMPLOI



Le conseil des Ministres a adopté :



- Le Projet de Décret fixant les Conditions d'Attributions et de retrait de la délégation de pouvoirs aux Fédérations Sportives ;

- Le Projet de Décret portant Agrément des Fédérations Sportives.



* AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU MINISTERE DE LA PROMOTION DES JEUNES, DES SPORTS ET DE L’EMPLOI



La communication a porté sur :



La célébration de la 24e édition de la Fête Nationale de la Jeunesse qui s'est tenue à Goz Beida ; et la participation de la délégation tchadienne aux 3e Jeux Africains de la Jeunesse à Alger.



Le Conseil ordinaire des Ministres commencé à 10h00 a pris fin à 12H25mn.



Fait à N’Djamena le 23 août 2018

La Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

Porte-parole du Gouvernement