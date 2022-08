Tchad : conclusions du Forum national des droits de l'Homme, des solutions pour le dialogue

Le représentant par intérim de la Haute-commissaire des Nations Unies aux droits de I'Homme, Felix Ahouansou, a indiqué que la cérémonie intervient à la veille du lancement du dialogue national inclusif et souverain qui constitue un évènement historique pour la République du Tchad, en ce sens qu'il permettra aux tchadiennes et tchadiens de s'accorder sur un nouveau contrat social.



Le moment s'y prête dit-il, et c'est pourquoi il invite les autorités tchadiennes à tous les niveaux et en particulier le comité d'organisation du dialogue national inclusif et souverain à saisir ce moment pour que les pertinentes recommandations du Forum national des droits de I'Homme soient formellement intégrées aux décisions du dialogue national inclusif et souverain. Car, en ce moment décisif pour le Tchad, les conditions de l'être humain et les valeurs humaines doivent être une source d'unité et non de dissensions, a-t-il ajouté.



D'après Felix Ahouansou, il faut donner de l'espoir et une perspective d'avenir aux gens. La promotion et la protection des droits humains donnent les moyens de relever les défis de l'heure, de répondre aux besoins actuels et de saisir les occasions qui se présentent, de rétablir les relations entre populations et dirigeants et de garantir à l'échelle nationale la stabilité, la solidarité, le pluralisme et l'inclusion.



"Les pertinentes recommandations du Forum national des droits de l'Homme montrent la voie à suivre pour traduire les aspirations en actes concrets ayant une incidence réelle sur la vie des gens", a martelé Felix Ahouansou.



Le secrétaire général du ministère de la Justice a pour sa part relevé que ce rapport prend en compte les problèmes principaux qui concernent les droits de l'Homme au Tchad car "la violation des droits de l'Homme sont les principales causes des conflits".