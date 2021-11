TCHAD

Tchad : concubinage, un raccourci au mariage en progression à N'Djamena

Alwihda Info | Par Martin Hidgé Ndouba - 8 Novembre 2021

Contrairement à la religion et à la tradition, cette pratique de vivre ensemble sans dot, ni mariage devient de plus en plus sérieuse et inquiète les parents et chefs religieux. Tout commence par la grossesse puis la femme regagne son partenaire sans évoquer la question de dot, ni du mariage.