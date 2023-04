Tchad : condamnation ferme de l'UNDR suite à une attaque sur la personnalité de son président

Le parti politique condamne fermement cette attaque qu'il juge "éhontée" et ayant "des allures de haine et de vengeance personnelle".



Le Bureau Exécutif de l'UNDR appelle ses militants à rester sereins et à suivre cette scène avec responsabilité et vigilance. Le parti réaffirme également son soutien total au Président National et l'encourage à poursuivre imperturbablement son programme de Refondation nationale.



Le Rotary Club N'Djamena Doyen, le Rotary Club N'Djamena Toumaï, le Rotary Club N'Djamena Espoir et le Rotary Club N'Djamena Élite ont publié une déclaration conjointe le 28 avril 2023, dans laquelle ils dénoncent les "allégations mensongères" portées contre Saleh Kebzabo, actuel premier ministre de transition du Tchad. Cette déclaration fait suite à la publication sur les réseaux sociaux d'un document anonyme dénonçant la nomination de Saleh Kebzabo au poste de Gouverneur du District 9150 du Rotary International pour l'année 2023/2024.



Dans cette déclaration, les présidents des clubs Rotary tchadiens rappellent les faits ayant conduit à la "radiation de la personne à l'origine du document anonyme, du Rotary Club N'Djamena Doyen en 2017 pour détournement de fonds destinés à la réalisation de forages dans la province du Chari Baguimi et non dépôt de bilan financier durant ses deux années d'exercice au poste de Trésorière du club". Ils ajoutent que la femme en question a été "radiée de son deuxième club, le Rotary Club N'Djamena Élite, le 14 janvier 2023, en raison de son comportement versatile en voulant gérer le club comme une propriété privée".