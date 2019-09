Tchad : condoléances du chef de l'Etat suite à l'accident de Loumia

Le président de la République a présenté jeudi ses condoléances suite à l'accident mortel de circulation survenu à Loumia.



"C’est avec une profonde tristesse que le président de la République, chef de l’État, Idriss Déby a appris la nouvelle du tragique accident de la route survenu ce matin dans la localité de La Loumia qui a fait neuf morts et une vingtaine de blessés", a indiqué le directeur général de la communication, Abdoulaye Ngardiguina.



En cette douloureuse circonstance, le président de la République "présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et les assurent de tout son soutien dans cette dure épreuve."



"Que Dieu, dans Sa Félicité infinie réconforte les familles éplorées et accueille l’âme des défuntes et défunts dans son vaste paradis céleste. Le chef de l’Etat adresse aux blessés ses souhaits de prompt rétablissement", a ajouté le directeur général de la communication, Abdoulaye Ngardiguina dans un communiqué.



Un bus de la compagnie Sud voyages -immatriculé 14B0133A- qui a quitté la ville de Moundou à destination de N'Djamena, s'est renversé jeudi matin, vers 5h45, au point de Loumia, à 80 km de N'Djamena.



Joint au téléphone hier après midi, le sous-préfet de la Loumia, département du Chari, Mahamat Ali, qui est descendu sur les lieux de l'accident, a confirmé les faits. Il a laissé entendre que le chauffeur aurait été pris par le sommeil, ce qui a causé l’accident.



Les blessés ont été évacués à l’hôpital général de référence national et les morts à la morgue de N’Djaména.