Tchad : condoléances du ministre de la Justice, suite au décès de deux greffiers

Dans un communiqué officiel, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains et l'ensemble du personnel judiciaire, expriment leur « profond regret », à la suite des décès successifs deux fonctionnaires de l’administration des greffes.



Il s’agit de Madame Ronel Parfaite, greffière, attachée d'administration des greffes de 3ème échelon au Parquet d’Instance du Tribunal de Grande Instance de N’Djamena décédée le 02 mai 2025 à N’Djamena, et de Monsieur Youssouf Guilouna, ancien greffier en chef à la Cour d'Appel de N’Djamena et admis à la retraite, décédé le 06 mai 2025 à N’djamena.



En cette triste circonstance, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, ainsi que l'ensemble du personnel dudit ministère, « adressent leurs sincères condoléances les plus attristées aux familles des regrettés et à tout le corps judiciaire ».