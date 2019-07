Tchad : condoléances du président de l'Assemblée suite au décès de Mamadou Kourtou

Le président de l'Assemblée nationale du Tchad, Haroun Kabadi a adressé lundi après-midi ses condoléances suite au décès de Mamadou Kourtou, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale.



"C'est avec beaucoup de peine, de tristesse et d'émotions que je porte à la connaissance des députés et du peuple tchadien, du décès de l'honorable député Mamadou Kourtou survenu le 29 juillet 2019 à Rabat, au Maroc, des suites de maladie", a-t-il déclaré dans un communiqué parvenu à Alwihda Info.



Deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire RDP, membre du groupe d'amitié Tchad-Cameroun et du groupe d'amitié Tchad-Arabie Saoudite, le député Mamadou Kourtou est l'élu de la circonscription électorale du 8ème arrondissement de N'Djamena.



"En cette circonstance particulièrement douloureuse, j'adresse au chef de l'Etat, au président du parti RDP et son groupe parlementaire, parents, amis et collègues mes condoléances ls plus attristées", affirme Haroun Kabadi.