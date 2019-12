Tchad : conférence-débat sur les potentialités et la gestion des ressources naturelles du Batha

Dans le cadre de ses activités, le Réseau des organisations de la société civile pour la gestion durable des ressources naturelles (RGDRN) a organisé une conférence débat sur le thème : "potentialités et gestion des ressources naturelles du Batha".



En vue d'accompagner la politique de la 4e République dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, le RGDRN a initié cette conférence débat en vue d'éclairer les jeunes sur les potentialités des ressources naturelles que regorge la province.



L'évènement a été animé par deux panélistes : Alladoum kaladoum et Habib Adoum Hassan, tous deux enseignants-chercheurs.



Ali Mahamadia, coordinateur du réseau, a remercié l'assistance pour avoir répondu massivement a cette conférence débat. Selon lui, le thème de cette conférence cadre avec l'objectif principal du réseau qui est de sensibiliser, informer et encadrer la population sur l'exploitation des ressources pétrolières et minières de la province.



Les différents types des ressources, leurs modes d'usages et gestion, les ressources renouvelables et non renouvelables ont été expliqués par les panélistes à l'assistance. Les questions-réponses ont mis un terme à cette conférence débat.