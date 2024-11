Tchad : conférence et exposition « AFRICAN PARKS » de 2010 à 2024

African Parks a organisé une conférence et exposition visant à présenter ses activités au Tchad de 2010 à ces jours, ainsi que les défis à venir. La cérémonie a eu lieu ce 27 novembre 2024 dans un hôtel de la place. African Parks est une ONG qui œuvre dans la protection des faunes et flores.



Au Tchad, elle assure la protection de plusieurs parcs, notamment, le parc national de Zakouma, le grand écosystème fonctionnel de Zakouma, (GEFZ), les réserves de faune du Bahr Salamat et de Siniaka Minia, la réserve nationale et culturelle de l’Ennedi (RNCE), et le paysage Aouk Keita.



Ouvrant les travaux, Hassan Bakhit Djamous, représentant le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, a souligné que cette conférence, la toute première du genre, depuis l’avènement de African Parks (APN) au Tchad en 2010, se veut un cadre d’échange d’information, de sensibilisation, de renforcement de partenariats et surtout, une opportunité pour mettre en lumière les nombreuses réalisations de APN, au travers des présentations et expositions.



Il a indiqué que le Tchad est un pays très riche en biodiversité, considère les aires protégées comme la pierre angulaire pour la conservation de la biodiversité.



Il dispose à ces jours d’un réseau d’aires protégées constitué de quatre parcs nationaux, 7 réserves de faune, une réserve naturelle et quatre domaines de chasse qui renferment des écosystèmes d’une richesse exceptionnelle, représentant une superficie de plus 12% du territoire national.



Au nombre de ces aires protégées, African Parks gère trois sites, notamment le grand écosystème fonctionnel de Zakouma, la réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi (RNCE) et l’ancien domaine de chasse de l’Aouk, se trouvant dans le soutien au développement local durable des populations riveraines.



Depuis 2010, le gouvernement du Tchad, représenté par le ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable et African Parks, ont signé un premier accord de partenariat pour la délégation de gestion et le financement durable du parc national de Zakouma et sa périphérie.



La représentante de l’Union européenne, quant à elle, a fait le plaidoyer auprès du gouvernement, à travers le ministère de l’Environnement à signer l’accord de partenariat privé-public de l’Ennedi, révisé mais pas encore signé.



En effet, le décret révisant les limites de la réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi, est en attente d’adoption. Elle demande au ministère en charge de l’environnement d’appuyer la signature, ainsi elle plaide pour le paysage Aouk Keita d’intégrer les espaces des aires protégées.



A travers cette conférence et exposition, African Park lance un appel au gouvernement et à l’ensemble de la population, pour un travail dynamique de protections des parcs, et le milieu naturel, pour sauvegarder les différentes espèces vivantes dans ces différents endroits.