Tchad : conflit à Esso Tchad, un accord est signé

Le ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale, Brah Mahamat, a présidé ce mercredi 22 décembre 2021, la cérémonie de signature d'un accord de fin de conflit, entre la direction générale de Esso Tchad et son personnel.



Cet accord obtenu grâce à l'implication personnelle du ministre, dans la conciliation des points de vue des acteurs, consacre la reprise effective du travail par le personnel.



Le ministre Brah Mahamat, tout en félicitant les parties pour leur sens de dialogue et de responsabilité, a mis l'accent sur le respect des termes de cet accord. Pour cela, il a annoncé qu'un comité ad hoc de suivi verra le jour très prochainement.