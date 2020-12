Tchad : conflit dans la Tandjilé Centre, l’Association Koulina Waid appelle à l’apaisement

Un conflit a récemment opposé les agriculteurs aux éleveurs dans le département de la Tandjilé Centre, faisant un bilan provisoire de 7 morts et de 5 blessés graves. En cette circonstance douloureuse pour les familles et le Tchad tout entier, l’Association Koulina Waïd, dans un communiqué rendu public le 16 décembre dernier, est montée au créneau pour « compatir avec les familles des disparus et invite les deux camps à la retenue et à privilégier la voix pacifique pour la résolution des problèmes, car la paix et la vie humaine n’ont pas de prix ».



L’Association rappelle fort à propos que l’agriculture et l’élevage constituent les principales forces de l’économie du Tchad. Ces deux activités du secteur primaire contribuent en moyenne, indique le communiqué, à hauteur de 40% à la formation du PIB. « Et considérant que les sensibilisations et signatures des accords de paix à l’issue de chaque conflit ont montré leurs limites, la solution la plus sage, la plus intelligible et la plus efficiente que nous recommandons au gouvernement est l’élevage intensif, c’est-à-dire celui de la concentration à un seul endroit permettant une adaptation au changement climatique », informe le communiqué signé du président de l’Association Koulina Waïd, Marty Pal Paulin. Cela étant, l’Association invite par ailleurs les agriculteurs et les éleveurs au respect des couloirs de transhumance et du calendrier agricole, dans le but de minimiser les risques de conflit.



Enfin, elle encourage les autorités locales, les agents de la sécurité, les chefs de partis politiques, les chefs traditionnels, les organisations de la société civile, ainsi que les leaders religieux, à intervenir en toute neutralité. Il s’agira par conséquent de trouver les voies et moyens pour aider les deux parties en conflit à un consensus de paix et d’unité.